Nein, es ist kein Test für museumsreife Straßenbeleuchtung. Niemand will wissen, wie lange die Leuchtmittel in den alten Gaslaternen durchhalten. Dass etwa 1.400 gasbetriebene Straßenlampen in Berlin Tag und Nacht leuchten, hat andere Gründe.



Immer wieder beschweren sich Anwohner, dass in ihren Straßen seit Jahren etliche Gaslaternen tagsüber nicht mehr abgeschaltet werden. Und besonders jetzt, da durch den Krieg in der Ukraine das Gas in Deutschland knapp wird, fragen sich viele, warum nicht wenigstens jede zweite der ingesamt 23.000 Gaslaternen im Stadtgebiet dunkel bleiben kann, um Energie zu sparen. Vor allem aber die Lampen, die nun auch noch tagsüber leuchten, sollten doch verzichtbar sein. Nein, sagt Jan Thomsen, Sprecher der Berliner Umweltverwaltung, denn es gebe eine Verkehrssicherungspflicht. Und danach müssten alle Lampen eben nachts leuchten - zur Not auch am Tag.

Denn bei den Dauerbrennern sind etwa die Fotozellen defekt, die dafür sorgen, dass die Lampe in der Dämmerung ein- und ausgeschaltet wird. Die Ersatzteile fehlen, und so werden die Lampen auf Dauerbetrieb gestellt. Auch wenn die Gastleitungen im Mast undicht werden, wird das Gas dauerhaft verbrannt, damit es nicht austreten kann.