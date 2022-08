Das Mobilfunknetz in Brandenburg ist löchrig, teils steht nicht einmal 2G, der Standard zum reinen Telefonieren, zur Verfügung. Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin will wissen, wo sich die Funklöcher befinden, und nutzt dafür: Müllwagen. Von Marie Günther

"Die Testfahrten der letzten Tage zeigen bereits, dass es wie vermutet an einigen Stellen gar keinen Empfang gibt", sagte Landrat Ralf Reinhardt (SPD) am Dienstag. Vor allem in den Regionen abseits der Städte und Hauptverkehrsachsen, aber auch in Waldgebieten hat man häufig kein oder nur wenig Netz. Das Problem ist nicht neu. Bisher ist es aber nicht gelungen, große Mobilfunknetzbetreiber für den Ausbau der entsprechenden Infrastruktur zu gewinnen.

Die tatsächliche Mobilfunk-Versorgung ist häufig nicht so gut, wie es die Netzbetreiber angeben. Besonders im Sommer, wenn die Bäume viel Laub tragen, ist es vielerorts kaum möglich zu telefonieren. In einigen Gegenden in Ostprignitz-Ruppin gibt es nicht einmal 2G - die seit Anfang der neunziger Jahre verwendete Mobilfunktechnik. "Das ist ein großer Standortnachteil", beklagte der Landrat. Immer mehr Berufsgruppen sind auf eine stabile Netzabdeckung angewiesen, darunter Handwerker, Landwirte und Menschen, die im Homeoffice arbeiten. Fatal kann es werden, wenn durch Funklöcher Polizei und Feuerwehr nicht zu erreichen sind.

Auch das Abfallunternehmen AWU arbeitet viel mit Mobilfunktechnik. "Daher ist es uns selbst ein Bedürfnis, beim Aufspüren der Funklöcher behilflich zu sein", erklärte AWU-Geschäftsführer Matthias Noa.