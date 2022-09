Synthetische Drogen mit cannabis-ähnlicher Wirkung (Cannabinoide) sind auch in Berlin zunehmend beliebter. 2021 seien im Kriminaltechnischen Institut des LKA bereits in 93 Proben synthetische Cannabinoide nachgewiesen worden, 2020 waren es 14 Proben, antwortete der Senat auf eine AfD-Anfrage.

Laut European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) wurden synthetische Canniboide 2008 in Deutschland entdeckt - damals wie heute "getarnt" als Rauchmischungen aus Kräutern oder sogenannten Räucherstäbchen und Raumlufterfrischern.

Namen für die Mischungen sind unter anderem Spice Gold, Spice Silver und Yucatan Fire. Synthetische Cannbinoide binden sich in in gleicher Art und Weise wie Tetrahydrocannabinol (THC) an die Cannabinoid-Rezeptoren im Gehirn und in anderen Organen. Entwickelt wurden sie vor gut 40 Jahren um Schmerzen zu lindern.