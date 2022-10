Frank S. Pankow Sonntag, 30.10.2022 | 10:18 Uhr

Am Schlimmsten ist, dass der Großteil des Leids so einfach vermeidbar wäre - wenn Gartenbesitzer und Landschaftspfleger die Natur als Partner und nicht als Gegner begreifen würden: Ein Park, Garten oder Hinterhof mit Pflanzen, Stauden, Gehölzhaufen und Laub auf intaktem Boden ist für Tiere und eben auch Menschen so viel schöner und gesünder. Noch immer herrschen aber in allzu vielen Köpfen völlig veraltete Ideen von Ordnung und Sauberkeit, die mit lebendigen Kreisläufen nichts zu tun haben. Igel sind als Opfer ja "nur" Symboltiere; Tausende anderer Arten von Vögeln bis zu mikroskopischen Bodentierchen leiden und sterben ebenso. - Wer seinen Garten liebevoll ein bisschen pflegen will, findet dazu Unmengen von Anregungen auf Papier und in elektronischer Form. Wer dafür keine Zeit oder Lust hat, soll ihn z.B. verpachten. Ein solch unbezahlbares Geschenk wie einen Garten einfach auf die Schnelle kahl zu machen und dann kurz zu halten, ist jedenfalls viel mehr als nur traurig.