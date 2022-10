Kultursenator kritisiert Aktionen - Haftbefehl gegen Frau nach Kunstblut-Wurf auf Gemälde

Mo 31.10.22 | 20:33 Uhr

dpa/C. Gateau Video: rbb24 Abendschau | 31.10.2022 | Bild: dpa/C. Gateau

Am Sonntag beschmierte eine Frau in der Alten Nationalgalerie ein kostbares Gemälde, inzwischen sitzt sie in Untersuchungshaft. Nach den jüngsten Aktionen in mehreren Museen findet Kultursenator Lederer deutliche Worte.



Gegen die Frau, die am Sonntag in der Alten Nationalgalerie in Berlin-Mitte ein Gemälde von Henri de Toulouse-Lautrec mit Kunstblut beworfen hat, ist inzwischen Haftbefehl erlassen worden. Das hat die Berliner Staatsanwaltschaft am Montag dem rbb mitgeteilt. Die Frau sitzt demnach in Untersuchungshaft.



Der Tatvorwurf lautet "Gemeinschädliche Sachbeschädigung". Die Beschuldigte hatte das Gemälde "Clown" mit der Flüssigkeit beschmiert und sich anschließend an der Wand daneben festgeklebt. Nach rbb-Recherchen ist die Frau Mitte 50 und hat keinen festen Wohnsitz. Nach Angaben der Polizei wollte sie für mehr Demokratie demonstrieren. Der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger, geht nicht davon aus, dass die Beschuldigte einer klimapolitisch aktiven Gruppe angehört, wie er dem rbb sagte. Die Sicherheitskräfte der Nationalgalerie hatten am Sonntag den Vorfall der Polizei gemeldet. Zuvor soll die Frau Flugblätter im Saal verteilt haben.

Lederer: Aktionen schaden der Kunst und Kultur

In den vergangenen Tagen war es wiederholt zu ähnlichen Protestaktionen von Klima-Aktivisten gekommen. Im Potsdamer Museum Barberini wurde ein Monet-Gemälde mit Kartoffelbrei beschmissen, hier klebten sich zwei Personen neben dem Kunstwerk fest. Im Naturkundemuseum klebten sich am Sonntag zwei Klima-Aktivistinnen an den Haltestangen eines Dinosaurier-Skeletts fest. Die Frauen wurden von der Polizei in Gewahrsam genommen. Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung wurden gestellt.



Kein Verständnis für diese Zwischenfälle hat der Berliner Kultursenator Klaus Lederer (Linke). Die Aktionen der Klima-Aktivisten machten ihm große Sorgen, weil Kunstwerke und Kulturschätze drohten, tatsächlich beschädigt zu werden, sagte er am Montag dem rbb. "Mit unverantwortlichem Handeln kann man kein verantwortliches politisches Handeln einfordern." Letztlich werde es der Kunst und Kultur schaden, so Lederer. Leihgeber könnten sich entschließen, ihre Werke nicht mehr für Ausstellungen zur Verfügung zu stellen. Museen könnten sich zunehmend zu Hochsicherheitstrakten entwickeln.



Naturkundemuseum reagiert moderat