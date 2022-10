Museum Barberini in Potsdam

So 23.10.22 | 17:49 Uhr | Von Georg-Stefan Russew und Vanessa Witzki

Für mehr als 110 Millionen Dollar wurde Monets Gemälde "Meules" einst ersteigert, seitdem hängt es im Museum Barberini in Potsdam. Am Sonntag wurde es durch zwei Vertreter der Gruppe "Letzte Generation" angegriffen - mit Kartoffelbrei. Von G.-S. Russew und V. Witzki

Stranz sagte rbb|24, die beiden hätten Kartoffelbrei auf das Gemälde geschüttet. Ein Polizeisprecher bestätigte das und sagte rbb|24, dass die beiden sich daraufhin an einer Wand des Ausstellungsraums festgeklebt hätten. "Die beiden konnten unterdessen abgelöst und vorläufig festgenommen werden", so der Sprecher. Gegen sie wird wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch ermittelt.

Zwei Unterstützer der Klimaaktivistengruppe "Letzte Generation" haben am Sonntag ein im Potsdamer Museum Barberini ausgestelltes Gemälde des Malers Claude Monet attackiert. Sie hätten sich laut der Museumssprecherin Carolin Stranz an dem Gemälde "zu schaffen gemacht".

Sprecher der "Letzten Generation" erklärten am Sonntag per Mitteilung, dass am frühen Nachmittag "zwei Unterstützer:innen" im Museum Barberini für "Aufruhr" gesorgt hätten. "Sie hielten vor Monets 'Les Meules' (zu dt.: Getreideschober) inne und warfen schweren Herzens, aber fest entschlossen Kartoffelbrei auf den Kunstschatz", hieß es in der Mitteilung.

"Les Meules" bezeichnet nicht ein einzelnes Gemälde Monets, sondern eine ganze Serie. Der französische Impressionist (1840-1926) schuf die 31 Werke zwischen 1888/89 und 1891. Das Heuhaufen-Gemälde, das als Teil der Sammlung Hasso Platner im Potsdamer Barberini hängt, stammt aus dem Jahr 1890. Im Jahr 2019 ging es für den Preis von 110,7 Millionen Dollar bei einer Versteigerung im Auktionshaus Sotheby's in New York in Plattners Sammlung über [nytimes.com]. Es ist das teuerste je verkaufte Gemälde Monets, sagte die Museumssprecherin rbb|24. "Mir blieb das Herz stehen, als ich von der Aktion gehört habe", sagte sie. Der Raum wurde gesperrt, eine Expertin untersucht das Kunstwerk auf Beschädigungen. Das Gemälde selbst war mit einer Glasscheibe gesichert.

Bereits in der vergangenen Woche hatten Mitglieder der Organisation "Just Stop Oil" in der Londoner National Gallery Tomatensuppe über das berühmte "Sonnenblumen"-Bild von van Gogh geschüttet.