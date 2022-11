Die Seilbahn in den Gärten der Welt in Berlin-Marzahn soll für zehn Jahre weiter betrieben werden. Das teilte die Senatsverwaltung für Umwelt und Mobilität am Montag in einer Pressemitteilung mit. Demnach beginnt der neue Vertrag am 1. Januar 2023 und läuft am 31.12.2033 aus.

Insgesamt stünden 15 Millionen Euro im Landeshaushalt zur Verfügung, um die Seilbahn als direkte Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zur Erschließung der Gärten der Welt, des Kienbergparks und des Wuhletals zu erhalten. Mobilitätssenatorin Bettina Jarasch (Grüne), teilte mit, dass nun Wege geprüft würden, "die Seilbahn besser mit dem ÖPNV zu verzahnen".

Im Koalitionsvertrag der rot-grün-roten Berliner Regierung ist festgehalten, dass die Seilbahn in die VBB-Ticket-Struktur integriert werden soll.