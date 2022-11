Richard Berlin Dienstag, 29.11.2022 | 13:27 Uhr

was für verachtenswerte Menschen tun sowas?!

das Tierheim kriecht so oder so schon auf dem letzten Zahn und dann müssen die sich auch noch mit sowas rumschlagen. das macht mich einfach nur wütend!



ich hoffe, dass der Schaden durch Versicherungen o.ä. kompensiert werden. ansonsten muss noch mehr gespendet werden, damit dieser Hafen für unschuldige Tiere weiter erhalten bleibt!