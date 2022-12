Kommt es nächste Woche zu arktischen Zuständen in der Region? Von "sibirischer Kälte", möglichen "Schneemassen" und "arktischem Kälteknaller" ist diesen Tagen zu lesen. Für die sibirische Stadt Irkutsk sind bei wetter.com für kommenden Montag minus 18 Grad angekündigt, für das arktische Ny Alesund in Spitzbergen minus 14 Grad, in Berlin null Grad, in Senftenberg in Brandenburg ebenfalls null.

ARD-Wetterexperte Roland Vögtlin bestätigt den Eindruck, der sich aus diesem Vergleich ergibt: Kalt wird es werden in den nächsten Tagen in Berlin und Brandenburg, arktische Horrorkälte bleibt aber vermutlich aus. "Ab Samstag gibt es einen Kälteeinbruch in der Region", sagt ARD-Wetterexperte Roland Vögtlin. Tagsüber blieben die Temperaturen um null Grad , nachts könnten sie bis minus fünf Grad runter gehen. "Ab Mitte nächster Woche vielleicht sogar auf minus acht Grad, je nachdem ob es nachts auch mal aufklart", so der Experte.

Schnee würde am Wochenende höchstens im Süden Brandenburgs in der Lausitz fallen. Am Montag sei dann die ganze Region von leichtem Schneefall betroffen, der aber nicht über die fünf Zentimeter Schnee hinausgehen werde, so Vögtlins Angaben. Die Schnee-Wolken ziehen ihm zufolge vermutlich über die Oder-Neiße ab. Ob dann noch mal neuer Schnee in die Region kommt, sei noch nicht vorauszusagen. Und ja, auch für eine Vorhersage, ob es an Weihnachten schneit, ist es noch zu früh.

Schlittenkufenpolieren würde Vögtlin als Wochenendaktivität also noch nicht empfehlen. "Noch nicht zu viel Vorfreude aufkommen lassen", meint er. Durch den Dauerfrost könne es ihm zufolge aber zu glatten Bürgersteigen und Straßen kommen. "Winterreifen sind jetzt Pflicht", sagt er. Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Freitag zunächst nur bis Samstag um 17 Uhr eine aktuelle Wetterwarnung vor Glätte in Berlin und Brandenburg herausgegeben.