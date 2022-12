Der letzte Tag des Jahres 2022 hat neue Temperaturrekorde für den Dezember gebracht. An vielen Messstellen in Brandenburg und Berlin wurden neue Höchstwerte gemessen. Dabei wurden die alten Höchstwerte nach Angaben des ARD-Wetterkompetenzzentrums teilweise gleich um 1,5 bis zwei Grad übertroffen.



Der neue Höchstwert wurde jetzt mit 18,1 Grad in Coschen im Landkreis Oder-Spree gemessen. Der bisherige Rekord für die Höchsttemperatur am Tag von 16,5 Grad wurde am 5. Dezember 1961 in Cottbus aufgestellt. In Cottbus lag der Wert am Silvestertag bei 17,9 Grad Celsius. Der gleiche Wert wurde in Berlin-Tempelhof gemessen, in Berlin-Marzahn lag er bei 17,7 Grad.



Insgesamt wurden an 14 Stationen in Berlin und Brandenburg neue Höchstwerte für den wärmsten Dezembertag gemessen. Dabei reichen die Daten der Messstationen teilweise sehr weit zurück, in Cottbus etwa 131 Jahre. Rekordtemperaturen gab es unter anderem auch in Potsdam, wo mit 17,3 Grad der wärmste Dezembertag sei 130 Jahren gemessen wurde.