In der Nacht sind in Brandenburg gleich mehrere schwere Brände in Mehrfamilienhäusern ausgebrochen.

In Guben (Spree-Neiße) brannte es nach Polizeiangaben im Keller eines Hauses. Gleich acht Parteien mussten das Gebäude verlassen und wurden noch in der Nacht in einer Turnhalle untergebracht. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.

Auch in Dahlwitz-Hoppegarten in Märkisch-Oderland ist ein Mehrfamilienhaus ausgebrannt. Nach ersten Erkenntnissen hatten Bewohner eine Kerze unbeaufsichtigt gelassen. Das Haus ist unbewohnbar, so ein Polizeisprecher.

Der Schaden wird auf 130.000 Euro geschätzt. Verletzte gab es nicht.