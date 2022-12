Thomas Erkner Freitag, 16.12.2022 | 14:50 Uhr

Ich würde an ihrer Stelle mal kurz die Luft anhalten und wenigstens eine Sekunde über den Sinn eines hellen Hohlzylinders um einen Aufzug, genannte Aquarium, nachdenken und mir die Frage stellen, was das Ganze eigentlich soll??

Hier gehts darum, dass Tiefseefische rund um die Uhr in einer Zylinderwand von Menschen begafft werden. Was glauben sie, wie dieselben Fische in natürlicher Umgebung reagieren würden, wenn sie als Taucher bewaffnet mit einer Unterwasserlampe denen auf den Senkel gehen würden??



Wobei ich hier schon noch einen Unterschied zu guten Zoo's (auch Unterwasserzoo's) sehe. Wobei sich "gut" immer auf maximal mögliche artgerechte Haltung bezieht. Auch dieses Thema wird kontrovers in der Wissenschaft diskutiert, da artgerecht niemals Gefangenschaft und ständige Zurschaustellung bedeuten kann. Aber das "Für" für Zoo's ist der massive Rückgang der freien Lebensräume.