Ein Auto raste am späten Sonntagabend gegen eine Säule des Brandenburger Tors. Nun wurden die Schäden unter die Lupe genommen. Zudem wurde ein Statiker mit der Prüfung des Bauwerks beauftragt.

Nach dem tödlichen Unfall am Brandenburger Tor wird die Sanierung des Denkmals voraussichtlich anderthalb Monate dauern. Das teilte die Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) rbb|24 am Dienstag auf Nachfrage mit. Das Unternehmen ist für die landeseigenen Immobilien zuständig - dazu zählt auch das berühmte Tor in Berlin-Mitte.

Durch den Unfall seien Schäden an den architektonischen und bildplastischen Oberflächen aus Sandstein sowie an den Putzflächen verursacht worden, konretisierte eine BIM-Sprecherin.