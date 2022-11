Zwei Mitglieder der Klima-Protestgruppe "Letzte Generation" haben am Mittwochmorgen das Brandenburger Tor in Berlin-Mitte bestiegen und dort ein Transparent entrollt. Die beiden Frauen befänden sich nach wie vor auf dem Bauwerk, teilte eine Polizeisprecherin dem rbb am Mittwochmorgen gegen 8:30 Uhr mit. Polizeikräfte seien vor Ort. Ob die beiden Demonstrantinnen heruntergeholt werden müssten, sei noch offen, sagte sie weiter.

Zum Tag des Mauerfalls am 9. November hissten zwei Personen einen Banner mit der Aufschrift "Wir wünschen uns ein Überleben für alle - Am Tag des Zusammenhalts - Wir alle sind die Letzte Generation". Man müsse sich jetzt entscheiden, ob man gemeinsam überleben oder sterben wolle, sagte eine Sprecherin der Organisation "Letzte Generation". Sie hat nach eigenen Angaben der Bundesregierung für Donnerstag ein Gespräch angeboten.



Die Gruppe war zuletzt heftig in die Kritik geraten. Ihnen wird vorgeworfen, durch ihre Straßenblockaden Menschenleben zu gefährden. Hintergrund ist ein Unfall in Berlin-Wilmersdorf, infolgedessen eine 44-jährige Radfahrerin im Krankenhaus gestorben war. Ein Spezialrettungswagen hatte wegen einer Aktion der "Letzten Generation" im Stau auf der A100 gestanden. Die "Süddeutsche Zeitung" berichtete jedoch, dass der verspätete Wagen nach Einschätzung der Notärztin keine Auswirkungen auf eine mögliche Rettung der Frau hatte.