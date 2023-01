Neuer Marktplatz in Karlshorst heißt künftig "Odesaplatz"

In Berlin-Karlshorst trägt ein Marktplatz ab sofort den Namen der ukrainischen Hafenstadt Odessa. Der neugestaltete "Odesaplatz" an der Treskowallee zwischen Rheinsteinstraße und Ehrenfelsstraße wurde am Montag eröffnet.

Die Umbenennung war laut Bezirk eine Initiative des Bezirksbürgermeisters Michael Grunst (Linke) sowie des Bezirksstadtrats Martin Schaefer (CDU). Im August 2022 wurde die Benennung beschlossen. "Diese Namensgebung steht für den Respekt vor dem Kampf der Ukraine für ein friedliches, freies und demokratisches Europa", teilte Grunst mit.