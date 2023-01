Gesang an der Tankstelle

So 22.01.23 | 10:40 Uhr

Hunderte Singschwäne machen derzeit Rast im Nationalpark Unteres Odertal bei Schwedt. Die imposanten Wintergäste sind in diesen Tagen und noch etwa bis März an den Flussauen in der Uckermark zu beobachten, vor allem aber sind die Singschwäne auch zu hören. Das Markenzeichen der weißen Wasservögel ist ihr weithin wahrnehmbares Rufen, das als glockenartig beschrieben wird.

Nach drei Jahren Pause bietet der Nationalpark Unteres Odertal vom 3. bis 5. Februar wieder die Singschwan-Tage an. Dazu gehören Vorträge und Exkursionen mit Rangern. Wer das Naturschauspiel beobachten will, sollte nach Möglichkeit ein Fernglas mitnehmen.

In früheren Jahren seien teils mehrere tausend Besucher zu den Singschwan-Tagen gekommen, sagte der Leiter des Nationalparks, Dirk Treichel. Die Besucherresonanz hänge stark von Wetter ab.