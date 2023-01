Wer in Kyritz (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) mit dem Schiff über den Untersee fahren will, hat erst einmal Pech. Mit der Fahrgastschifffahrt ist es dort vorerst vorbei. Am Samstagmorgen kommt ein Kran der Wusterhausener Reederei "5 Seen", um das Fahrgastschiff "Neptun" aus dem Wasser zu heben und es dann mit einem Tieflader zum Standort der Reederei zu transportieren.

Die parteilose Kyritzer Bürgermeisterin Nora Görke bedauert die Entwicklung im rbb-Gespräch. "Ich würde mir natürlich wünschen, dass es eine Fahrgastschifffahrt auf dem Untersee gibt." Das sei eine Bereicherung des touristischen Angebotes, aber leider sei das derzeit nicht möglich.

Nach Angaben der Bürgermeisterin haben die Stadt Kyritz und auch die Gemeinde Wusterhausen weiterhin großes Interesse, dass es auch künftig eine Fahrgastschifffahrt in der Region gibt. Beide Kommunen haben dazu eine Untersuchung in Auftrag gegeben. So soll geklärt werden, wie der Betrieb wirtschaftlich möglich ist und was die Kommunen zusätzlich unternehmen können, damit eine Fahrgastschifffahrt ermöglicht werden könne. "Wir haben in Kyritz schöne Steganlagen geschaffen, so dass man diese auch nutzen kann", so die Kyritzer Bürgermeisterin.