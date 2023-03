Die Jugendherbergen in Berlin und Brandenburg haben im vergangenen Jahr wieder einen ähnlich hohen Belegungsstand wie vor der Corona-Krise erreicht. Das berichtete der Sprecher des Deutschen Jugendherbergswerks (DJH) Berlin-Brandenburg, Marcus Hirschberg, am Mittwoch dem rbb.

In Brandenburg sollen mehr Flächen für erneuerbare Energien bereitgestellt werden. Damit wachsen auch die Sorgen in Märkisch-Oderland um ihre Landschaft. Die wurde erst zum Kulturerbe ernannt. Einen Austausch dazu gab es jetzt im Oderbruchmuseum.

Viele Schulklassen würden Hirschberg zufolge jetzt ihre Klassenfahrten nachholen. "Die Buchungen sind wirklich schön und beruhigend. Aber auch die Familien, die jetzt endlich wieder fahren können, sind bei uns eine große Zielgruppe, und auch dort haben wir einen sehr guten Vorbuchungsstand."



Dennoch sei die Pandemie an den Jugendherbergen nicht spurlos vorbei gegangen, heißt es vom Verband. Der Fachkräftemangel in der Tourismusbranche mache sich auch hier bemerkbar. Zwar hätten viele Mitarbeitende auch in den Pandemie-Jahren gehalten werden können. "Gleichwohl haben wir aber auch Schwierigkeiten - gerade in den ländlichen Herbergen -, dass dort eine Abwanderung stattgefunden hat", so Hirschfeld weiter. "Da brauchen wir immer wieder zur Saisonhochzeit Mitarbeitende, die dann als Saisonkräfte beschäftigt sind."