Das Amtsgericht Tiergarten hat gegen einen Berliner Rapper einen Strafbefehl über 60.000 Euro Geldstrafe erlassen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er im vergangenen Jahr in den U-Bahnhof Deutsche Oper eingedrungen ist und dort U-Bahnwagen besprüht hat, teilte die Staatsanwaltschaft Berlin am Mittwoch mit.

In der Folge wurde der "Sprechgesangskünstler" wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs zu 120 Tagessätzen zu je 500 Euro verurteilt. Zusätzlich wurden 146 Sprühdosen eingezogen.