Im Asiamarkt Dong Xuan Center in Berlin-Lichtenberg ist die Polizei am Mittwoch mit einer Razzia gegen mutmaßliche Markenfälscher vorgegangen.



Polizisten und Zöllner durchsuchten viele Geschäfte in mehreren Hallen des großen Komplexes, wie ein Polizeisprecher sagte. Verdächtig sind demnach mindestens 16 Geschäftsinhaber. Sie sollen gefälschte Elektronik-Produkte eines bekannten Herstellers wie Smartphones und Kopfhörer verkauft haben. Auch gefälschte E-Zigaretten sollen im Angebot gewesen sein.