Vor dem Klima-Volksentscheid am Sonntag in Berlin hat die Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer betont, dass es aus ihrer Sicht realistisch ist, dass die Hauptstadt bereits in sieben Jahren klimaneutral wird.

Es gebe die Konzepte, die zeigen, dass weitgehende Klimaneutralität bis 2030 möglich sei, sagte Neubauer am Freitagmorgen auf Radioeins. "Das ist richtig ambitioniert, aber es ist auch einfach die Realität der Klimakrise, die von uns verlangt, dass wir über uns selbst hinauswachsen", sagte Neubauer weiter.

Es mangele nicht an technologischen Möglichkeiten - aber allem voran an politischem Willen und genau das könne man am Sonntag verändern, so Neubauer.