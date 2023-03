Eines der Kontrollorgane des rbb hat eine neue Spitze: Oliver Bürgel ist der neue Chef des Rundunkrats. Das Gremium soll sich in den nächsten Monaten mit der Vorbereitung zur Wahl einer neuen Intendantin oder eines neuen Intendanten beschäftigen.

Bürgel vertritt im Rundfunkrat die Liga der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege in Berlin und Brandenburg. Zu seiner Stellvertreterin wurde Elisabeth Herzog-von der Heide gewählt. Die Bürgermeisterin von Luckenwalde (SPD) ist von den kommunalen Spitzenverbänden Brandenburg in das Gremium entsandt. Beide wurden für zwei Jahre gewählt.

Oliver Bürgel ist neuer Vorsitzender des rbb-Rundfunkrats. Das Kontrollgremium des ARD-Senders wählte den 53-Jährigen am Dienstag ins Amt.

Der Rundfunkrat ist neben dem Verwaltungsrat eines der Kontrollorgane des rbb. Ihm gehören 30 Mitglieder an, 18 davon sind neu. Als wichtigste Aufgabe in diesem Jahr bezeichnete der neue Rundfunkratsvorsitzende die Wahl eines neuen rbb-Intendanten oder einer neuen rbb-Intendantin vorzubereiten. Die amtierende Intendantin, Katrin Vernau hat bereits Interesse signalisiert, ihre Aufgaben fortzusetzen. Der rbb muss in den kommenden beiden Jahren 50 Millionen Euro einsparen.