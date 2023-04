Roman Berlin / Borne Donnerstag, 27.04.2023 | 10:21 Uhr

Ich finde schade, dass die Leute mit ihren Eingriffen in den Straßenverkehr die Idee eines umweltbewussten Miteinander ad absurdum führen.

So, wie Frau Jarasch mit der Landnahme der Friedrichsstraße die Idee einer grünen Stadt ad absurdum geführt hat.

Insgesamt wird mit großer Wahrscheinlichkeit jede Errungenschaft zu Gunsten einer ökologischeren Stadt und ihrem Verkehr jedwede Zustimmung in der Bevölkerung verlieren.

Man könnte meine, Grüne und andere Organisationen sind damit beschäftigt, ökologisches Denken und Handeln in der Bevölkerung nachhaltig zu zerstören.

Danke dafür.