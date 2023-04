Im Kampf gegen die Afrikanische Schweinepest werden am Dienstag vier weitere Kerngebiete in Brandenburg aufgehoben. Wie das Verbraucherschutzministerium mitteilte, betrifft es Gebiete in in den Landkreisen Märkisch-Oderland, Barnim, Oder-Spree und Prignitz sowie in Frankfurt (Oder). Seit Monaten seien innerhalb dieser Zonen keine neuen Fälle bei Wildschweinen mehr festgestellt worden.

"Eine geringe Wildschwein-Zahl ist die Voraussetzung damit weitere Gebiete freigeben werden können", sagte der Brandenburger Landesbauernpräsident Henrik Wendorff dem rbb.