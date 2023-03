Schweinepest grassiert fast ausschließlich noch in Spree-Neiße

Die Afrikanische Schweinepest (ASP) grassiert weiterhin in Brandenburg - allerdings gibt es regional große Unterschiede. Während im Spree-Neiße-Kreis im Süden Brandenburgs der Seuchendruck sehr hoch ist, können in den Landkreisen Barnim, Märkisch-Oderland, Oder-Spree, Prignitz sowie in der kreisfreien Stadt Frankfurt (Oder) weitere Kerngebiete aufgehoben werden.

Darüber wolle Verbraucherschutzstaatssekretärin Antje Töpfer, Leiterin des Landeskrisenstabs, am kommenden Dienstag informieren, teilte das Ressort am Mittwoch mit. Demnach konzentriert sich das Seuchengeschehen aktuell nahezu nur noch auf den Lausitzer Kreis.