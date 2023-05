Aktuell würden die Berliner Wasserbetriebe (BWB) in Abstimmung mit der Verkehrsverwaltung einen Umleitungsplan erarbeiten. Bereits jetzt sei aber deutlich, dass sich alle Baumaßnahmen auf den möglichen Umleitungsstrecken verzögern könnten, hieß es in der Mitteilung.

Nachdem es am Kaiserdamm in Berlin-Charlottenburg durch einen Kanalschaden zu monatelangen Verkehrseinschränkungen kommt, werden durch die Umleitungen nun auch andere Bauprojekte im Umfeld behindert. Dies teilte das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf am Freitag mit.

Der Kaiserdamm in Berlin-Charlottenburg bleibt wegen eines Kanalschadens für mindestens sechs Monate gesperrt. Trinkwasser- und Abwasserleitungen unter der Fahrbahn und unter der U-Bahnlinie 2 seien dringend reparaturbedürftig, so die Wasserbetriebe. Nach jetzigem Stand könne die U-Bahn aber während der Reparaturarbeiten weiterfahren. Auch die Trinkwasserversorgung sei nicht beeinträchtigt. Die wichtige Ost-West-Verbindung wurde bereits vergangene Woche aus Sicherheitsgründen gesperrt. Beitrag von Lukas Kuite

Die Situation sei "außerordentlich ärgerlich", sagte Bezirksstadtrat Oliver Schruoffeneger (Grüne) laut Mitteilung. "Aber natürlich muss jetzt erst einmal genau geprüft werden, wie sich die Verkehrsströme durch unseren Bezirk durch die zwei Havarien am Kaiserdamm und am Autobahntunnel Schlangenbader Straße lenken lassen."

Bis darüber Klarheit herrsche, müsse man auf den Beginn anstehender Tiefbaumaßnahmen verzichten. "Insbesondere für die Umleitung des Verkehrs von der Autobahn Schlangenbader Straße sollte das Konzept nunmehr 14 Tage nach der Sperrung so langsam vorliegen", so Schruoffeneger weiter. Seit dem 20. April ist der Autotunnel an der Schlangenbader Straße wegen festgestellter Mängel an der Notrufanlage und der Entlüftung auf unbestimmte Zeit geschlossen.