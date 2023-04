Der Tunnel der ehemaligen A104 an der Schlangenbader Straße in Berlin-Wilmersdorf muss vorerst geschlossen werden. Bei einer technischen Überprüfung seien Mängel der Notrufanlage und bei der Entlüftung festgestellt worden, teilte die Senatsverwaltung für Mobilität am Mittwochnachmittag mit. Diese seien nicht kurzfristig zu reparieren, hieß es.

Die umfangreiche Sicherheitsprüfung des Tunnels war bereits im vergangenen Oktober vom Senat in Auftrag gegeben worden, nachdem die Berliner Feuerwehr bei einer Übung im Tunnel Mängel festgestellt hatte. Das Untersuchungsergebnis liegt nun vor und führte zu der Notsperrung.

Der Tunnel wurde vor mehr als 40 Jahren eröffnet und verlängerte die ehemalige A104 vom Breitenbachplatz in Richtung Stadtautobahn (A100), inzwischen ist er eine normale Stadtstraße.

Für das Stadtareal am Breitenbachplatz, zu dem auch die ehemalige Autobahn gehört, gibt es schon länger Umgestaltungs-Pläne. Diese könnten von den neuen Erkenntnissen zum Zustand des Tunnels beeinflusst werden, hieß es in der Mitteilung der Senatsverwaltung. In den möglichen Planungen gab es auch die Überlegung, den Autotunnel außer Funktion zu nehmen. Daraus - so eine Studie - würden sich Potenziale für die umweltverträgliche und klimaschonende Stadt- und Verkehrsentwicklung am Breitenbachplatz ergeben.

Die Senatsverwaltung für Umwelt und Mobilität habe nach dem Ergebnis der Sicherheitsprüfung nun kurzfristig eine Beschlussvorlage für den Senat erarbeitet, darin seien die verschiedenen Möglichkeiten für die Zukunft des Tunnels mit ihren Konsequenzen dargestellt, hieß es.