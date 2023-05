Wegen seiner seine Tabakleidenschaft hat ein Hundebesitzer seinen Zug in Bad Kleinen (Nordwestmecklenburg) verpasst und zwei Hunde allein nach Schwerin reisen lassen. Die beiden reinrassigen Shih-Tzu-Welpen fielen einer Zugschaffnerin auf, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Freitag sagte.



Der 54-jährige Hundebesitzer stammt aus der Region Nauen (Brandenburg) und war am Mittwoch mit den Tieren und etlichen Gepäckstücken von Wismar über Schwerin nach Nauen unterwegs. Nach rund einer Stunde Bahnreise habe er, so der Sprecher, in Bad Kleinen auf dem Bahnsteig eine Zigarette geraucht - der Zug sei ohne ihn weitergefahren.