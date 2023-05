36 Wohnungen wegen Brand in Mehrfamilienhaus evakuiert

Feuerwehreinsatz in Velten

Die Feuerwehr in Velten (Oberhavel) ist seit Mittwochmittag mit dem Löschen eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus in der Amalienstraße beschäftigt.

Laut Stadtsprecherin Susanne Zamekis wurden 36 Wohnungen evakuiert. Verletzte gab es demnach keine. Das Feuer sei mittlerweile unter Kontrolle, hieß es. Zwölf Wohnungen seien aber erst einmal unbewohnbar, sagte Zamekis dem rbb. Noch finden Restlöscharbeiten statt.

Am Mittwochabend sollen die Anwohner in Begleitung der Feuerwehr wichtige Gegenstände aus ihren Wohnungen holen dürfen, hieß es.