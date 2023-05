Prignitz als letzter Landkreis hochgestuft - Zweithöchste Waldbrandstufe gilt in ganz Brandenburg

Mi 31.05.23 | 08:16 Uhr

imago images/A.Gora Audio: rbb|24 Inforadio | 30.05.2023 | Raimund Engel | Bild: imago images/A.Gora

In allen Landkreisen Brandenburgs gilt am Mittwoch die zweithöchste Waldbrandstufe. Das teilte der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes Brandenburg, Raimund Engel, dem rbb am frühen Morgen mit. Demnach wurde nun auch die Prignitz hochgestuft [brandenburg.de] - schon am Dienstag war für alle anderen Kreise die Warnstufe vier ausgerufen worden.

naturetec.flights Projekt aus Ludwigsfelde - Wie Löschdrohnen künftig Waldbrände eindämmen könnten 521 Waldbrände mussten 2022 in Brandenburg bekämpft werden. Neue Technik aus Ludwigsfelde könnte Abhilfe schaffen: Dort wird an einem Löschdrohnenschwarm gearbeitet. Der Bund steckt Millionen in das Vorhaben. Von Philipp Rother

Es habe zudem vier weitere kleinere Waldbrände gegeben, teilte Engel weiter mit: bei Bestensee (Dahme-Spreewald), zwischen Baruth und Zesch am See (Teltow-Fläming) sowie bei Storkow (Oder-Spree) und nahe Spremberg (Spree-Neiße). Die Feuer seien früh erkannt und gelöscht worden. Am Pfingstwochenende hatte es bereits in der Uckermark und in Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark) gebrannt.

Regen vorerst nicht in Sicht

Die nächsten Tage werden derweil sonnig und warm: Am Mittwoch erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Berlin und Brandenburg sommerliche Temperaturen zwischen 24 und 27 Grad Celsius. Es werde "ganztägig Sonnenschein" geben. Der Donnerstag startet den Vorhersagen zufolge mitunter wolkig, ab dem Mittag wird es größtenteils aber wieder sonnig. Temperaturen bis 25 Grad werden erwartet. Auch am Freitag solle die Sonne wieder vielerorts scheinen.