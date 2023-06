Blüte Werder (Havel) Mittwoch, 14.06.2023 | 12:26 Uhr

Die Nachtentnahme erscheint überlegt sinnvoll.

Aber wie beurteilt eine Behörde eigentlich das richtige Maß? Eine Gartenpumpe in die Havel zu stellen hat keine messbaren Auswirkungen, Viele Gartenpumpen auch nicht. Einzelne deshalb bestrafen zu wollen ist Gängelei, wenn der Nutzen nicht messbar eintreten kann.

Was genau hat wirklich auf den Wasserstand Einfluss? In Seen ohne Zufluss ist das leicht messbar. In Flüssen ist es nicht leicht.

Und Obstbauern sind gute fleißige Menschen, die mit Ressourcen gut umgehen (müssen).