Der Schauspieler und Musiker Jared Leto hat durch ein Video von einer waghalsigen Kletter-Aktion in Berlin auf sich aufmerksam gemacht. Am Mittwoch veröffentlichte der US-Amerikaner auf seinem Instagram-Kanal ein Tiktok-Video, das ihn beim Hochklettern der Fassade des Hotel de Rome am Bebelplatz in Berlin-Mitte zeigt.