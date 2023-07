Kajaks können am Zeuthener See per SMS-Zahlencode ausgeliehen werden

Um trotz fehlender Arbeitskräfte touristische Attraktionen anbieten zu können, gibt es immer wieder neue Ideen: Am Zeuthener See in Eichwalde (Dahme-Spreewald) kann man ab sofort Kajaks an einem Automaten ausleihen. Der "Kajak-o-mat" ist ein Gestell mit 12 Kajaks.

Die Kajaks werden online gebucht. Per SMS gibt es einen Zahlencode, mit dem das Kajak aus dem Gestell gelöst werden kann. Zusätzliches Personal wird nicht benötigt.