Matthias FF Samstag, 01.07.2023 | 10:25 Uhr

„…ersetzen…“

Sicher? Ich lese meist ergänzen oder da wo es effizienter ist auch ersetzen.

Material lässt sich oft direkt anliefern, so dass nur noch Mensch mit Werkzeug benötigt wird.

Gibt also mit Sicherheit reichlich Anwendungsfälle im gewerblichen Bereich für sowas um die Lebensqualität in den Städten für alle zu verbessern.

Schliessdienste, Pflegedienste, einfache Reparaturen so als erste Gedanken.