Silvester-Krawalle in Berlin

Nach den Silvester-Krawallen in Berlin hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 15-Jährigen erhoben, der einen Feuerlöscher auf einen Rettungswagen geworfen haben soll.

Da die Frontscheibe des Fahrzeugs zersplitterte, konnte der Rettungsdienst seine Fahrt nicht fortsetzen - obwohl es einen Notfall an Bord gab. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Jugendlichen nun einen Angriff auf Rettungskräfte, versuchte Körperverletzung sowie gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und gemeinschädliche Sachbeschädigung vor, wie ein Sprecher am Montag mitteilte. Den Schaden bezifferte die Anklage auf 27.650 Euro.