Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) ist mit drei Produktionen für den Deutschen Radiopreis nominiert. Der Norddeutsche Rundfunk gab am Donnerstag die Nominierungen für den Preis bekannt.

Eine Ausgabe des rbb24-Inforadio-Podcasts "Newsjunkies" [inforadio.de] ist in der Kategorie "Beste Sendung" nominiert.

Die Serie "Dark Matters - Geheimnisse der Geheimdienste" [ardaudiothek.de] steht zur Wahl für die Auszeichnung als "Bestes Informationsformat". Der Podcast ist in Zusammenarbeit mit dem SWR entstanden.

Unter den nominierten Formaten befindet sich außerdem die Doku-Podcast-Serie "Teurer Wohnen" [ardaudiothek.de] von Radioeins vom rbb und "detektor.fm". In dem Podcast wird erzählt, wie in Berlin-Charlottenburg ein Haus mit bezahlbaren Mietwohnungen abgerissen wird. An derselben Stelle entsteht dann ein Komplex mit teuren Eigentumswohnungen. Die ehemaligen Mieterinnen und Mieter müssen wegziehen. Der Podcast ist in der Kategorie "Beste Reportage" nominiert.

In diesem Jahr gab es insgesamt mehr als 450 Einsendungen von 150 Radioprogrammen - so viele wie noch nie. Der Radiopreis wird am 7. September in Hamburg verliehen.