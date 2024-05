In Polen gefasst - Verdächtiger nach Tötung in Park in Berlin-Gesundbrunnen festgenommen

Fr 10.05.24 | 17:27 Uhr

Bild: dpa/Michael Ukas

In Polen wurde ein 37 Jahre alter Mann gefasst, der im Verdacht steht, einen Mann in Berlin-Gesundbrunnen getötet zu haben. Ermittlern zufolge wollte der Verdächtige von Polen aus in die Türkei fliegen.

Nach der Tötung eines Mannes in einer Grünanlage in Berlin-Gesundbrunnen ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Der 37-Jährige sei kurz nach der Tat am Dienstagabend identifiziert worden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. Er wird verdächtigt, im Südpankepark an der Chausseestraße Ecke Liesenstraße, einem Gelände unweit des Bundesnachrichtendienstes, einen 46 Jahre alten Mann tödlich verletzt zu haben. Eine versuchte Wiederbelebung blieb laut Polizei erfolglos.

Den Angaben der Ermittler zufolge wollte der Tatverdächtige am Mittwochmorgen von einem polnischen Flughafen aus in die Türkei fliegen. Die polnische Polizei habe den 37-Jährigen am Flughafen festgenommen, er befinde sich derzeit in Polen in Haft. Noch am Mittwoch sei von Staatsanwaltschaft und Generalstaatsanwaltschaft Berlin ein nationaler und ein europäischer Haftbefehl beim Amtsgericht Tiergarten erwirkt worden.