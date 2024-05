Die Präsidentin des Abgeordnetenhauses, Cornelia Seibeld (CDU), hatte angekündigt, dass die Veranstaltung am Abend des 22. Mai vor dem Berliner Landesparlament stattfinden solle. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) habe bereits zugesagt, so Seibeld.

Verhalten äußerte sich Torsten Schneider, Parlamentarischer Fraktions-Geschäftsführer der in Berlin mitregierenden SPD. Termin und Einladung seien "eher überraschend" gekommen, sagte er dem rbb. "Der Fraktionsvorstand wird jemanden schicken." Schneider sprach auch von einem "ungewöhnlichen Format" und erklärte, dass sich die Fraktion noch mit dem Gelöbnis befassen werde.

Das geplante Gelöbnis von Rekruten der Bundeswehr vor dem Berliner Abgeordnetenhaus ist in der Landespolitik auf unterschiedliche Reaktionen gestoßen.

Überrascht zeigte sich auch der fraktionslose Abgeordnete Alexander King, der Mitglied im Bündnis Sahra Wagenknecht ist. Er verstehe das politische Symbol nicht ganz, so King. Zwar sei die Bundeswehr eine Parlamentsarmee. Aber das Berliner Abgeordnetenhaus sei nicht der Deutsche Bundestag. "Ich muss auch sagen, dass in Zeiten, wo es viele Debatten über eine Wiedereinführung der Wehrpflicht und Kriegstüchtigkeit und Aufrüstung gibt, ich das Gefühl habe: Das ist vielleicht auch eine Instrumentalisierung der Soldaten und das würde ich nicht so gut finden."

Klar gegen das Gelöbnis positioniert sich der Parteinachwuchs der Linkspartei. "Wir finden es nicht gut, dass die Militarisierung und die Aufrüstung so in die Öffentlichkeit gestellt werden, und würden uns wünschen, dass soziale Berufe oder allgemein Berufe, die die Gesellschaft am Laufen halten, genauso geehrt werden wie die Bundeswehr", begründet Johannes Franck, Mitglied im Landessprecherinnenrat der Linksjugend solid, die Ablehnung.

Die Grünen, die sich in der Vergangenheit distanziert zu öffentlichen Gelöbnissen verhalten haben, werden an der Veranstaltung teilnehmen. Fraktionssprecher Sebastian Brux sagte dem rbb, man werde "angemessen" vertreten sein. Auf jeden Fall werde die Vorsitzende Bettina Jarasch kommen.