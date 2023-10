Polizei findet Tote und Schwerverletzten in Wohnung in Berlin-Wilmersdorf

In einer Wohnung in Berlin-Wilmersdorf sind eine Frauenleiche und ein Schwerverletzter gefunden worden. Seit dem Fund des Ehepaares am Mittwochnachmittag ermittelt eine Mordkommission, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten.