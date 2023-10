Auch in Berlin

Do 26.10.23 | 12:13 Uhr

Die Polizei ist mit einer bundesweiten Razzia auch in Berlin gegen die rechtsextreme Musikszene vorgegangen. Den Verdächtigen wird vorgeworfen, volksverhetzender rechtsextreme Musik produziert und verbreitet zu haben, wie die Polizeidirektion Oldenburg am Donnerstag mitteilte.



Nach Beweismitteln durchsucht wurden demnach neben Berliner Objekten auch zahlreiche Gebäude in Niedersachsen, Hamburg, Thüringen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Zudem liefen Durchsuchungen auf der spanischen Insel Mallorca.