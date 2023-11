Die Männer sterben aus - zumindest in den älteren Generationen. Aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen: Gibt es bei Jüngeren noch ein deutliches Plus an Männern, kehrt sich das bei der Rentnergeneration um. Und dann ist da noch eine Ost-Besonderheit.

In der Rentnergeneration in Deutschland sind die Frauen deutlich in der Überzahl, in den jüngeren Altersgruppen gibt es dagegen fast ebenso deutlich einen Männerüberschuss. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Auswertung von Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Dabei ist dieser Männerüberschuss bei den jüngeren Erwachsenen vor allem in den Brandenburg, Thüringen und Sachsen-Anhalt zu spüren.

In Brandenburg kommen in der Altersgruppe 18 bis 29 Jahre 1.128 Männer auf 1.000 Frauen. Sachsen-Anhalt weist mit 1.146 Männern auf 1.000 Frauen das größte Ungleichgewicht bei den Bundesländern auf. In Berlin dagegen sind die jungen Männer nur leicht in der Unterzahl. So kommen hier in der Altersgruppe zwischen 18 und 29 Jahren auf 1.000 Frauen 995 Männer.