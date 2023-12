Vor dem Einkaufszentrum Alexa in Berlin-Mitte sind am Freitagabend zwei Menschen durch Messerstiche verletzt worden.



Wie die Polizei dem rbb mitteilte, kam es auf dem Vorplatz des Alexa an der Grunerstraße gegen 18 Uhr zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten. Dabei habe ein Mann Stichverletzungen am Bein davongetragen. Ein weiterer Mann habe sich ebenfalls mit Verletzungen nach dem Streit bei der Polizei gemeldet.



Die beiden Verletzten kamen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe nicht, sagte ein Polizeisprecher. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.