Die Feuerwehr musste am frühen Mittwochmorgen zu einem Großeinsatz am Schleusenufer in Berlin-Kreuzberg ausrücken. Das teilte sie auf X, vormals Twitter, mit. Demnach standen fünf Lastwagen, eine Förderstrecke für Schüttgut und Teile eines technischen Gebäudes in Flammen.