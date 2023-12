Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch versucht, einen Gefängnisinsassen in Berlin-Pankow zu befreien. Der Vorfall ereignete sich nach rbb-Informationen im Krankenhaus des Maßregelvollzugs im Ortsteil Buch. Bei dem Insassen handelt es sich rbb-Informationen um ein Mitglied eines bekannten Clans. Zunächst hatte die "Berliner Morgenpost" darüber berichtet. Demnach ist bei dem Versuch niemand verletzt worden.

Im Maßregelvollzug sind Straftäter untergebracht, die wegen einer psychischen Erkrankung oder wegen Suchtmittelmissbrauchs nicht oder nur eingeschränkt schuldfähig sind. Warum das Clan-Mitglied dort einsitzt, ist bisher nicht bekannt. Die "Morgenpost" berichtete, dass der Insasse in Isolationshaft sei. Im Februar dieses Jahres wurde wegen Platzmangels im Maßregelvollzug ein wegen eines Geldtransporter-Überfalls verurteiltes Clan-Mitglied aus der Haft entlassen. Seit Längerem leidet die Einrichtung unter Überfüllung und fehlenden Therapie-Plätzen.

Laut "Morgenpost"-Bericht gehört der Mann dem Remmo-Clan an. Familienmitgliedern des Remmo-Clans werden diverse Straftaten zu Lasten gelegt, unter anderem der Einbruch in das Berliner Bode-Museum. Das Landgericht Berlin hatte zwei Männer der Familie schuldig gesprochen, im Frühjahr 2017 in das Museum eingebrochen und eine wertvolle Goldmünze gestohlen zu haben. Auch für den Juwelenraub im Grünen Gewölbe in Dresden wurden Mitglieder der Familie schuldig gesprochen.