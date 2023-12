Der Berliner Sänger und Entertainer Frank Zander muss im Januar am Kopf operiert werden. Sein Sohn Marcus teilte der Deutschen Presse-Agentur (DPA) am Donnerstag mit, der 81-Jährige und seine Familie seien dennoch "guten Mutes". Am 5. Januar soll Zander in der Berliner Charité operiert werden.

Zander war Mitte Dezember ins Krankenhaus eingeliefert, kurz vor Weihnachten aber wieder entlassen worden. Sein Sohn teilte nun mit, Zander könne auch Silvester zuhause feiern und habe bereits ein Bild gemalt. Außerdem habe Zander Senior wieder Lust auf Bier.