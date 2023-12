Der Berliner Entertainer Frank Zander ist wegen gesundheitlicher Probleme in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Das hat am Dienstag sein Sohn bestätigt. Zunächst hatte die "B.Z." berichtet.

Der Zeitung zufolge wurde der 81 Jahre alte Zander am Montag in eine Klinik in Berlin-Grunewald gebracht, er soll hohe Entzündungswerte haben. "Er war seit Tagen sehr müde und matt und ist praktisch beim Essen eingeschlafen. Da es nicht besser wurde, haben wir gestern einen Rettungswagen gerufen", sagte Marcus Zander der Deutschen Presse-Agentur. "Im Krankenhaus ist er in guten Händen. Die Ärzte stellen ihn auf den Kopf und untersuchen ihn ganz genau."

Erstmals nach drei Jahren Pause soll in diesem Jahr wieder die große Weihnachtsfeier für Obdachlose von Zander im Berliner Estrel-Hotel stattfinden. Er habe die Hoffnung, dass sein Vater beim Fest am 22. Dezember dabei sein kann. "Und wenn nicht, dann werden wir von ihm grüßen", sagte Zanders Sohn. In den Corona-Jahren waren die Zanders und Helfer mit Foodtrucks unterwegs und gaben auf der Straße kostenlose Mahlzeiten aus.