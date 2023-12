Zwei neue Unterkünfte in Reinickendorf und Charlottenburg sollen Obdachlosen in Berlin insgesamt 172 neue Notschlafplätze bieten. Die Unterkunft in Reinickendorf sei bereits seit Montag geöffnet, wie die Senatsverwaltung für Soziales am Dienstag mitteilte. Sie biete 22 Schlafplätze für Frauen.

Die andere, größere Unterkunft in Charlottenburg soll den Angaben zufolge am Mittwoch öffnen. Das ehemalige Bürogebäude solle Obdachlosen bis Ende April 2024 ein Dach über dem Kopf bieten. Dort sollen auch Menschen im Rollstuhl unterkommen können.

Insgesamt stünden in der Hauptstadt nun pro Nacht 1.181 Notschlafplätze zur Verfügung, hieß es.