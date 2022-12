Die Kältebusse in Berlin haben Schwierigkeiten, Menschen in Not in Unterkünften unterzubringen. Gründe dafür seien eine Überfüllung der Notunterkünfte oder Personalmangel in den Hilfsstellen, wodurch diese früher schließen müssten. Das erklärte die Sprecherin der Stadtmission Berlin, Barbara Breuer, gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (DPA) am Mittwoch.