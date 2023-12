Nach zehn Jahren im aktiven Dienst verabschiedet das Hauptzollamt Potsdam seine Drogenspürhündin Fluse in den Ruhestand.

Die zwölfjährige Schäferhündin habe so manches Rauschgift-Versteck entdeckt, teilte das Hauptzollamt am Donnerstag mit. Bei 264 Einsätzen habe sie fast 270 Kilo Drogen aufgespürt, vor allem bei Kontrollen am Flughafen Tegel und am BER.