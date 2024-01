Cottbus überlegt, den Ostsee zum Wasserspeicher für die gesamt Region zu machen. Aufgrund der vielen Niederschläge fülle sich der Cottbuser Ostsee in der Lausitz derzeit in Rekordzeit mit Wasser, teilte das Energieunternehmen Leag am Dienstag mit. In absehbarer Zeit könnte er eine geschlossene Wasserfläche haben.

Demnach steigen derzeit die Abflüsse im gesamten Einzugsgebiet der Spree an. Ob der See als aber tatsächlich als Speicher genutzt werden kann, um den Wassermangel in der Lausitz zu regulieren, muss laut Leag zunächst rechtlich geprüft werden.